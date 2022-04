Wirtschaft Oktoberfest findet nach Corona-Zwangspause 2022 wieder statt

Foto: Oktoberfest in München, über dts Nachrichtenagentur

Foto: Oktoberfest in München, über dts Nachrichtenagentur

München (dts Nachrichtenagentur) - Das Oktoberfest soll in diesem Jahr nach zwei Ausfällen wegen der Coronakrise wieder stattfinden. Das teilte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Freitag mit.



Als Termin steht der Zeitraum 17. September bis 3. Oktober fest. Zugangsbeschränkungen oder andere Auflagen soll es nicht geben. "Ein gutes Signal gerade auch in schwerer Zeit", kommentierte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) umgehend die Entscheidung.



"Ich werde gerne hingehen und freue mich auf die erste Mass", ergänzte der CSU-Chef. 2020 war das Oktoberfest erstmals seit 1949 abgesagt worden, 2021 gleich noch einmal.