"Heute für Morgen" ALDI Kampagne setzt auf nachhaltiges Einkaufen und Transparenz (FOTO)

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - ALDI hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltiges

Einkaufen für alle leistbar zu machen und Vorreiter im Lebensmitteleinzelhandel

zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgen ALDI Nord und ALDI SÜD klare

strategische Handlungsfelder. Die aktuelle Kampagne "Heute für Morgen" zeigt

bereits erreichte Meilensteine und macht deutlich, welchen Unterschied

nachhaltiges Handeln heute für eine lebenswerte Zukunft macht.



Mit dem "Haltungswechsel" hat ALDI im vergangenen Jahr eine langfristige

Verpflichtung für mehr Tierwohl abgegeben und damit den Maßstab für die gesamte

Branche gesetzt. Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass ALDI schon heute

nachhaltig und mit Weitsicht handelt. "Wir haben es uns zum Ziel gesetzt,

nachhaltiges Einkaufen für alle leistbar zu machen, denn alles, was wir heute

tun, hat Auswirkung auf die Welt, in der wir morgen leben. Das ist die

Kernbotschaft unserer Kampagne", sagt Christian Göbel, Group Director Customer

Interaction, Marketing and Communication bei ALDI SÜD. "Wir versprechen unseren

Kunden einfaches Einkaufen mit gutem Gewissen. Unser Discount-Geschäftsmodell

und Nachhaltigkeit passen perfekt zusammen. Denn dort, wo wir zum Beispiel

Verpackungsmaterialien reduzieren, sparen wir nicht nur CO2 ein und vermeiden

Plastikabfälle. Wir können die Produkte unserer Eigenmarken am Ende auch

günstiger anbieten", so Gianfranco Brunetti, Managing Director Marketing &

Communications National bei ALDI Nord.