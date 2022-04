Bargeldlos bezahlen im blau-gelben Hexenkessel / Payment im Eintracht-Stadion in Braunschweig (FOTO)

Stuttgart (ots) - Ein doppeltes Highlight erleben heute die Besucherinnen und

Besucher des Eintracht-Stadions in Braunschweig: Fußball-Drittligist Eintracht

Braunschweig, aktuell auf Tabellenplatz drei, will im Abendspiel gegen den

Spitzenreiter 1. FC Magdeburg seine Aufstiegschancen wahren. Und die Fans beider

Vereine können im Stadion an der Hamburger Straße heute zum ersten Mal ihr Bier

und ihre Bratwurst auch bargeldlos und kontaktlos bezahlen - per Girocard oder

Kreditkarte sowie auch digital über das Smartphone oder eine Smartwatch.



Dafür hat die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH gemeinsam mit der

Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) und der S-Payment in den Public

Catering-Bereichen im Stadion knapp 100 Kassenplätze für den bargeldlosen

Zahlungsverkehr ausgestattet. Ebenfalls beteiligt an der Umrüstung waren die

beiden Stadion-Caterer ASH Arena Catering GmbH und Event Food Schröder, der

Payment Service Provider Payone sowie der Kassenintegrator Simply X GmbH. Die

S-Payment war für die Investitionsplanung verantwortlich und koordinierte die

gesamten Aktivitäten der Projektpartner.