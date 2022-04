Dr. Velibor Marjanovic in die Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank berufen

Frankfurt am Main (ots) -



- Start als Geschäftsführer zum 01. Mai 2022

- Markus Scheer nach langjähriger Mitgliedschaft in der Geschäftsführung in den

Ruhestand verabschiedet



In der KfW IPEX-Bank kommt es zu personellen Veränderungen auf der

Führungsebene: Dr. Velibor Marjanovic wird zum 01.05.2022 von der KfW als

Gesellschafterin der KfW IPEX-Bank in deren Geschäftsführung berufen. In seiner

neuen Rolle wird er den Bereich der Industriesektoren verantworten.