Die hyperkonvergente DCN-Lösung CloudFabric 3.0 von Huawei navigiert mit qualitativ hochwertigeren Netzwerken durch das Zeitalter des Green Computing

SHENZHEN, China, 29. April 2022 /PRNewswire/ -- Auf dem Huawei Global Analyst Summit (HAS) 2022 schlug Huawei das „grüne und kohlenstoffarme" Konzept für seine Huawei CloudFabric 3.0 Hyper-Converged Data Center Network (DCN)-Lösung vor, mit dem Ziel, verlustfreie Netzwerke zu nutzen, um die Effizienz der Datenverarbeitung zu verbessern und den Fußabdruck der Datenverarbeitung zu reduzieren. Huawei hofft, auf diese Weise gemeinsam mit der Branche das Zeitalter des Green Computing einläuten zu können.

Da die digitale Wirtschaft in das Zeitalter der Rechenleistung eintritt und globale Initiativen zur Steigerung der Rechenleistung wie das chinesische Projekt „East-to-West Computing Resource Transfer" in vollem Gange sind, wächst der Bau von Rechenzentren explosionsartig. Darüber hinaus steigt mit zunehmender Rechenleistung und Bandbreite der Energieverbrauch von Rechenzentren exponentiell an.