WARBURG RESEARCH stuft ADVA auf 'Buy'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Robert-Jan van der Horst

Analysiertes Unternehmen: ADVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17,50

Kursziel alt: 18,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adva nach Zahlen von 18,50 auf 17,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Netzwerkausrüster sei stärker gewachsen als gedacht, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher blickt der Experte nun optimistischer auf die Umsatzentwicklung in diesem Jahr. Allerdings rechnet er nun auch mit höheren Kosten als bislang durch die Fusion. Zudem habe er nun ein höheres Zinsniveau in Europa und den USA in das Bewertungsmodell eingearbeitet./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.