Der Crypto Asset Fund (CAF), Class X von Digital Capital Management ist der erfolgreichste Hedgefonds für 2021

La Jolla, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der Crypto Asset Fund (CAF), Class X

von Digital Capital Management ist die Nummer 1 in der Performance aller

Kryptofonds und aller Hedge-Fonds im Jahr 2021. - Preqin.com



"Diese prestigeträchtigen Branchenrankings sprechen für den Wert, den wir

unseren Anlegern, sowohl privaten als auch institutionellen, bieten." - Tim

Enneking, Geschäftsführer





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Digital Capital Management (DCM), (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3517527-1&h=1279040029&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3517527-1%26h%3D1155656239%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.digital-capital-management.com%252F%26a%3DDigital%2BCapital%2BManagement%2B(DCM)%252C&a=Digital+Capital+Management+(DCM)%2C) Verwalter des Crypto Asset Fund (CAF), einem der erstenKrypto-Handelsfonds in den Vereinigten Staaten (aufgelegt im Juli 2017), gibtbekannt, dass die CAF Class X von Preqin als #1 iNet Return for Crypto Funds in2021 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3517527-1&h=2372508774&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3517527-1%26h%3D1516324118%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.preqin.com%252F%26a%3D%25231%2Bin%2BNet%2BReturn%2Bfor%2BCrypto%2BFunds%2Bin%2B2021&a=%231+iNet+Return+for+Crypto+Funds+in+2021)eingestuft wurde, zusätzlich zur #1 in Net Return for all Hedge Funds (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3517527-1&h=1745788873&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3517527-1%26h%3D284089305%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.preqin.com%252F%26a%3D%25231%2Bin%2BNet%2BReturn%2Bfor%2Ball%2BHedge%2BFunds&a=%231+in+Net+Return+for+all+Hedge+Funds) . "Preqin ist The Home ofAlternatives(TM), der führende Anbieter von Daten, Analysen und Erkenntnissenfür die Gemeinschaft der alternativen Anlagen." Diese Rankings stammen aus derPreqin-Datenbank mit fast 30.000 Hedgefonds, die aktiv über ihre Performanceberichten.Einzelheiten finden Sie auf der Preqin-Website https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3517527-1&h=3432774806&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3517527-1%26h%3D3826478825%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.preqin.com%252F%26a%3Dhere&a=hier .Zu Beginn dieses Jahres wurde CAF Class X als "#1 Top Performing Crypto Fund,Overall" für 2021 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3517527-1&h=1242215650&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3517527-1%26h%3D1379090070%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcryptofundresearch.com%252Fcrypto-fund-performance-awards%252F%26a%3D%2522%25231%2BTop%2BPerforming%2BCrypto%2BFund%252C%2BOverall%2522%2Bfor%2B2021&a=%E2%80%9E%231+Top+Performing+Crypto+Fund%2C+Overall%22+f%C3%BCr+2021) von Crypto Fund Research (CFR) ausgezeichnet. CAF Class X erhielt