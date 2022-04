UFOP lehnt Kürzung der Kappungsgrenze für Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse ab

Berlin (ots) - Auf Unverständnis stößt die Initiative des

Bundesumweltministeriums zur Reduzierung der sogenannten Kappungsgrenze für

Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse. Die Union zur Förderung von Oel- und

Proteinpflanzen e. V. (UFOP) lehnt eine Änderung der bestehenden Regelung mit

Nachdruck ab. Hinter der Verwertung von Rapsöl zu Biodiesel stehe eine über

Jahrzehnte gewachsene und heute eng mit anderen Industriezweigen, einschließlich

der Ernährungswirtschaft, vernetzte Produktions- und Verarbeitungsstruktur.



Der Verband unterstreicht die Bedeutung des bei der Rapsverarbeitung anfallenden

Rapsschrots. Hierzulande werden jährlich ca. 9 Mio. Tonnen Rapssaat zu ca. 4

Mio. Tonnen Rapsöl verarbeitet, davon werden etwa 0,85 Mio. Tonnen zu

Speisezwecken verwendet. Das bei der Verarbeitung anfallende Rapsschrot

entspricht einer Anbaufläche von ca. 2 Mio. Hektar Soja, die so in anderen

Regionen der Erde vermieden werden können. Rapsschrot ersetzt Sojaschrot in der

Milchviehfütterung und ist Grundlage für die Kennzeichnung "ohne Gentechnik".

Bundesumweltministerin Lemke muss erklären, wie dieser Mengenbedarf an

gentechnikfreiem Soja in Zukunft gedeckt werden soll. Für diesen Anbau sind

zusätzliche Anbauflächen erforderlich. Die Änderung der Kappungsgrenze löst

somit Verlagerungseffekte in Drittstaaten aus. Es ist nichts gewonnen, stellt

die UFOP fest, wahrscheinlich wird das Gegenteil bewirkt.