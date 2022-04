JEFFERIES stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 4000 auf 3700 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gestiegene Kosten hätten belastet und ein weiteres Quartal mit solider Dynamik in der Cloud-Computing-Sparte AWS des Online-Handelsriesen überschattet, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 04:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2022 / 04:53 / ET





