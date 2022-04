UBS stuft NOKIA auf 'Buy'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,80 $ , was eine Steigerung von +inf% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Ask 0,41

Ask 0,41

Ask 0,45

Ask 0,45

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nokia von 6,20 auf 5,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margen entwickelten sich in die richtige Richtung, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob aber die Kapitalkosten im Bewertungsmodell an./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 18:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer