Wirtschaftswachstum mit Bremsspuren

Berlin (ots) - "Das Wachstum der Wirtschaft legt erfreulicherweise auch inschwierigen Zeiten weiter zu. Die Bremsspuren aus dem Ukraine-Krieg sind aberkräftig. Durch die Corona-Pandemie und den notwendigen Strukturwandel hat sichbereits erheblicher Nachfragestau aufgebaut, der sich nun in seiner Breite inLieferengpässen und steigenden Preisen spiegelt. Mit entschlossenem Handeln undgezielten politischen Maßnahmen zur Abfederung der Folgen des Ukraine-Kriegeswerden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer die enormen Herausforderungenmeistern können", erklärt Dr. Dirk Jandura, Präsident des BundesverbandesGroßhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zur Veröffentlichung derEntwicklung des Bruttoinlandproduktes (BIP) im ersten Quartal 2022 durch dasStatistische Bundesamt heute in Berlin."Wir erwarten aber von der Politik, dass sie weiterhin durch Entlastungen hilft,die Folgen des Ukraine-Krieges abzumildern - sowohl für Unternehmen als auch fürdie Endverbraucher. Besonders die steigende Inflation ist ein enormes Problem.Die Politik des billigen Geldes ist unverantwortlich", so Jandura."Zugleich muss der strukturelle Wandel durch die Modernisierung derRahmenbedingungen vorangebracht werden. Die deutschen Unternehmen brauchen mehrFreiraum und weniger Bürokratie, um auf Störungen in den Lieferketten zureagieren und ihre Handelsbeziehungen zu diversifizieren", so Janduraabschließend.Preis- und kalenderbereinigt ist das BIP gegenüber dem Vorquartal um nur 0,2Prozent gestiegen, im Vorjahresvergleich lag es im ersten Quartal 2022 um 3,7Prozent höher.