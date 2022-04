Vorschläge zur Reduzierung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse in Biokraftstoffen falsches Signal Biokraftstoffe leisten unverzichtbaren Beitrag zur Versorgungssicherheit (FOTO)

Berlin (ots)

Berlin (ots) - Der Ukraine-Krieg hat globale Auswirkungen auf die Agrarmärkte.

Biokraftstoffe und ihre Nebenprodukte sind wesentlicher Bestandteil der

Ernährungssicherung und Energieversorgung. "Die aktuellen Pläne von

Bundesumweltministerin Steffi Lemke, gemeinsam mit dem

Bundeslandwirtschaftsministerium den Einsatz nachhaltiger Biokraftstoffe aus

Anbaubiomasse in Deutschland zu reduzieren und die gesetzlichen Vorgaben für den

Einsatz von Biokraftstoffen zu ändern, sind in der jetzigen Situation ein

falsches Signal", so Norbert Schindler, Vorsitzender des Bundesverbandes der

deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe).