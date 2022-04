Budweiser startet globale Kreativkampagne "Tomorrow Is Yours to Take" mit dem visionären Künstler Anderson .Paak und einer neuen Generation von Kreativen in weltweiter Zusammenarbeit

Leuven, Belgien (ots/PRNewswire) - Budweiser präsentiert einen "Aufruf für

unermüdliche Schöpfer, Träumer und Draufgänger, die sich einen Namen machen

wollen"



Budweiser, eine globale Marke von AB InBev, stellte heute eine neue globale

Plattform und kreative Kampagne mit dem Start von Tomorrow is Yours to Take vor,

einem Mantra, das aufstrebende Kreative inspirieren soll, angeführt vom

achtfachen GRAMMY Award-Gewinner, Produzenten, Songwriter, Künstler und

Regisseur Anderson .Paak. Tomorrow is Yours to Take spiegelt wider, was es

bedeutet, zu arbeiten und dem Erfolg hinterherzujagen, und diese globale

Bewegung wird Kreative auf der ganzen Welt inspirieren und verbinden.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Die Tomorrow is Yours to Take -Kampagne startet heute mit einem Musikvideo mitdem Titel "Yours to Take", das einen von .Paak produzierten und gesungenenOriginalsong enthält. Das Video erzählt die Geschichte von Künstlern undaufstrebenden Talenten, die weltweit Neinsager und Skeptiker überwinden, wobeiBudweiser jeden Schritt der Reise begleitet. Das Video ist eine globaleZusammenarbeit mit dem französischen Freestyler und Fußballspieler Sean Garnier,dem brasilianischen Rapper Xamã, der schwedischen Modedesignerin Julia Dang, derkolumbianischen Graffiti-Künstlerin Wanda Pot, der argentinischen SängerinLara91K, dem brasilianischen Grafiker Gabriel Massan und der britischenSchlagzeugerin Louise Bartle."Budweiser ist ein Schlachtruf für unermüdliche Schöpfer, Träumer undDraufgänger, die sich unbedingt einen Namen machen wollen. Während heute derStartschuss für Tomorrow is Yours to Take fällt, sind es die Schöpfer, dieTräumer und die Risikofreudigen, die bei dieser neuen Entwicklung im Mittelpunktstehen", so Todd Allen, Vice President of Global Marketing bei Budweiser. "Alsjemand, der den Neinsagern getrotzt hat, um seinen Träumen zu folgen, verkörpert.Paak den Geist von Tomorrow is Yours to Take und dessen Bedeutung."Wieden+Kennedy hat das kreative Konzept der Kampagne in Zusammenarbeit mitBudweiser, .Paak und einem Team von Kreativen aus aller Welt entwickelt. "YoursTo Take" feiert die Kraft einer unabhängigen Generation, die das tut, woran sieglaubt, egal, was andere sagen. Mit einem Originaltitel von .Paak und echtenGeschichten von echten Schöpfern, die die Botschaft vermitteln, sollte dieKampagne mehr als nur eine Werbung sein. Das war die Geburtsstunde desMusikvideos: ein Unterhaltungselement, das dazu beiträgt, die Kultur aufauthentische Art und Weise mit einem filmischen Gefühl zu bereichern.Durch die Zusammenarbeit mit .Paak bei der Produktion des Soundtracks für dieseglobale Kampagne legt Budweiser den Grundstein für zukünftige Bemühungen zur