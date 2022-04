(neu: mehr Details und Hintergrund)



HANNOVER (dpa-AFX) - Beim Autozulieferer Continental müssen sich Anteilseigner, Belegschaft und Kunden in diesem Jahr auf einen ruppigen Geschäftsverlauf und womöglich weiter steigende Kosten einrichten. Der Ukraine-Krieg, neue Corona-Probleme in China sowie die Versorgung mit Chips und Rohstoffen bleiben große Risikofaktoren, wie auf der Hauptversammlung am Freitag deutlich wurde.

Zudem ist die Aufarbeitung der mutmaßlichen Verstrickung in die VW -Dieselaffäre nicht abgeschlossen. Den Ende 2021 zurückgetretenen Finanzvorstand Wolfgang Schäfer entlasteten die Aktionäre vorerst nicht - auch über Abfindungszahlungen wird erst später entschieden.