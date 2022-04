Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 29.04.2022

Kursziel: 200,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



EBITDA aus 2021 leicht über den vorläufigen Zahlen - Ausblick unterstreicht Krisenfestigkeit



GK hat gestern den Jahresbericht 2021 vorgelegt. Zudem veranstaltete das Unternehmen einen Earnings Call, der insbesondere das stark wachsende SaaS-Geschäft thematisierte.



Jahresziele übertroffen: GK hat das starke Wachstum im abgelaufenen Geschäftsjahr bestätigt (Umsatz: +11,3% yoy auf 130,8 Mio. Euro). Das EBITDA überstieg den vorläufigen Wert infolge revidierter Abgrenzungen geringfügig um 0,3 Mio. Euro (26,8 Mio. Euro; +40,4% yoy). Exklusive des Einmaleffekts von 3,5 Mio. Euro, der auf dem Verkauf der AWEK microdata GmbH beruht, konnte die EBIT-Marge auf 10,6% erhöht werden (2020: 9,0%; 2019: 3,0%). Damit wurden die unternehmensseitigen und u.E. von enormer Vorsicht geprägten Ziele (leichtes Erlöswachstum, leichte Margenverbesserung) übererfüllt.



Massiver SaaS-Anstieg: Ende 2020 vermeldete GK erste SaaS-Kunden. Verschiedene Meilensteine verdeutlichten 2021 die Cloud-Ambitionen, darunter bspw. die Initiierung der Fiskal Cloud (Umsatz 2021: 5,6 Mio. Euro), der Entwicklungsbeginn der Big-Data-Lösung GK SPOT, der Launch des SaaS-Cloud-Produkts retail 7 und SaaS-Großaufträge in den USA. Die mit dem Cloud-Geschäft verbundenen Erlöse erhöhten sich in 2021 folglich um mehr als das Vierfache von 5,3 Mio. Euro auf 22,9 Mio. Euro. Für GK SPOT stellt der Vorstand ab 2023 nun jährliche SaaS-Erlöse in Höhe eines mittleren einstelligen Mio.-Euro-Betrages in Aussicht. Zwar liegt diese Indikation spürbar unter dem bisher in Aussicht gestellten Niveau (ca. 20 Mio. Euro p.a.). Jedoch ist die in der Entwicklung befindliche Lösung noch gar nicht in unseren Prognosen enthalten, sodass jegliche Erlöse weiteres Upside-Potenzial bieten.



Ausblick auf 2022 stützt Erreichung der Mittelfristziele: Für das laufende Jahr stellt GK einen ähnlichen Anstieg der Umsatzerlöse wie in 2021 und eine weitere leichte Verbesserung der operativen EBIT-Marge in Aussicht. Wir haben unsere Prognosen etwas an die erhöhte SaaS-Dynamik angepasst, die trotz einer kurzfristig geringeren Top- und Bottom-Line mittelfristig zu einem höheren Customer Lifetime Value führt. In 2022 erwarten wir nun einen Erlösanstieg auf 146,5 Mio. Euro (+12,0% yoy) sowie eine Steigerung der operativen EBIT-Marge um 2,7 PP yoy auf 13,3%. Aufgrund seiner Konzentration auf große Einzelhändler sieht sich GK u.E. einer komfortablen Ausgangssituation gegenüber, die bestätigten Mittelfristziele 2023 zu erreichen (Umsatz: 160-175 Mio. Euro; EBIT-Marge: 15%). So sollten Investitionszurückhaltungen infolge konjunktureller Unsicherheiten u.E. zunächst von Nicht-Lebensmittelhändlern sowie Mittelständlern ausgehen. Der Lebensmitteleinzelhandel, auf den etwa 70% der Umsätze GKs entfallen, hat sich bereits in der Vergangenheit als konjunkturresistent herausgestellt (Umsatz 2020: +11,3% yoy; CAGR 2007-2009: 2,7%; Quelle: Lebensmittel Zeitung).



