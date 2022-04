8,3 Prozent mehr Gehalt für die Mitarbeiter*innen des Internationalen Bundes / IB-Präsidentin Petra Merkel "IB ist ein attraktiver Arbeitgeber"

Frankfurt am Main (ots) - In dieser Woche hat der Internationale Bund (IB)

zusammen mit den Gewerkschaften ver.di und GEW vereinbart, dass die rund 14.000

Mitarbeiter*innen im gemeinnützigen Bereich des IB in zwei Schritten bis zum 1.

Januar 2024 insgesamt 8,3 Prozent mehr Gehalt bekommen. In einer ersten Stufe

wurde zum 1. Januar 2023 eine Erhöhung um 4,0 Prozent vereinbart, ein Jahr

später steigen die Gehälter dann noch einmal um 4,3 Prozent. "Diese Vereinbarung

ist eine angemessene und verantwortungsvolle Antwort auf die

Inflationsentwicklung", so die IB-Präsidentin Petra Merkel. Vereinbart wurden

darüber hinaus noch weitere Verbesserungen. Das Weihnachtsgeld für

Mitarbeiter*innen, die länger als zehn Jahre beim IB beschäftigt sind, steigt

von 1400 auf 1600 Euro, Mitarbeiter*innen, die ihr 30-jähriges Jubiläum feiern,

bekommen zusätzlich eine Einmalzahlung in Höhe von 750 Euro.



Bereits im Jahr 2017 hatte der IB für alle Beschäftigten im gemeinnützigen

Bereich mit den Gewerkschaften einen Entgelttarifvertrag abgeschlossen und sich

damit zur Partnerschaft mit den Arbeitnehmervertretungen bekannt. "Damit leisten

wir auch einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung des IB", so Petra Merkel.

"Dieser Tarifabschluss zeigt einmal mehr, dass der IB ein attraktiver

Arbeitgeber ist, der Fachkräfte gewinnen und halten kann."