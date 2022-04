FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Talfahrt hat der Euro am Freitag etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0532 US-Dollar. Damit entfernte sich der Kurs wieder von dem am Vortag erreichten Fünfjahrestief von 1,0472 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0540 (Donnerstag 1,0485) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9487 (0,9537) Euro.

Marktteilnehmer begründeten die Euro-Gewinne vor allem mit der freundlichen Aktienmarktstimmung in Europa. Zudem dürfte beim Euro nach den zuletzt deutlichen Kursverlusten eine Gegenbewegung eingesetzt haben. In der Eurozone stiegen die Verbraucherpreise im April um 7,5 Prozent und damit so stark wie noch nie seit Einführung des Euro. Hintergrund sind sehr hohe Energiepreise und erhebliche Lieferstörungen im Welthandel, die auf die Corona-Pandemie zurückgehen und vom Ukraine-Krieg verstärkt werden. Die Daten dürften den Druck auf die Notenbank erhöhen, die Leitzinsen wie von Experten erwartet im Sommer anzuheben.