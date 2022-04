Dominik Roth Wie der junge Münchener zu einem der gefragtesten Headhunter des Landes wurde (FOTO)

München (ots) - Dominik Roth ist der jüngste Partner und Director bei der global

führenden Personalberatung Mercuri Urval. Als Headhunter berät er Hidden

Champions und globale Technologieführer aus dem industriellen Mittelstand zu

Themen wie Headhunting und Management-Diagnostik. Wie er dabei vorgeht, welche

Ergebnisse er erzielt und wie er zu einem der gesuchtesten Headhunter wurde,

erfahren Sie hier.



Möchten Unternehmen sich in ihrer Branche etablieren und planbar wachsen,

benötigen sie qualifizierte Führungskräfte, die zu ihnen passen. Diese Menschen

zu finden und sie einzustellen, stellt jedoch meist eine große Herausforderung

dar. Zudem fällt es vielen Unternehmen zunehmend schwerer, Führungskräfte

dauerhaft zu halten. Demnach müssen die Verantwortlichen nicht nur die

Aufmerksamkeit fähiger Führungskräfte erregen - sie müssen zudem Personen an ihr

Unternehmen binden, die dessen Philosophie und Werte teilen. "Im Bereich der

Führungskräfte ist es nicht so schwer, gute Kandidaten zu identifizieren,

sondern diese zu überzeugen und die richtige Persönlichkeit auszuwählen",

erklärt Dominik Roth.