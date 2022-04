Kooperation von Skyryse und Air Methods im Bereich der Sicherheit soll Piloten ermöglichen, sich stärker auf ihre Rettungsmissionen zu konzentrieren

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Air Methods rüstet seine Flotte mit derfirmeneigenen Skyryse FlightOS-Automatisierungshardware und -software nach undstärkt so die Sicherheit der größten Flotte medizinischer Luftfahrzeuge desLandes.- https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3518195-1&h=2664987155&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3518195-1%26h%3D3314424306%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fskyryse.com%252F%26a%3DSkyryse&a=Skyryse , ein Unternehmen fürTransporttechnologie, und Air Methods (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3518195-1&h=2124598897&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3518195-1%26h%3D247479917%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.airmethods.com%252F%253Fgclid%253DCjwKCAjwo8-SBhAlEiwAopc9W0krKhBWEvbLYD3meqDeT_ESWNY6RJGddACp9yj2NIwaQEYoZ6uyXhoCONMQAvD_BwE%26a%3DAir%2BMethods&a=Air+Methods) , der führendeamerikanische Anbieter von medizinischen Lufttransporten, haben heute einePartnerschaft zur Nachrüstung von mehr als 400 einmotorigen Hubschraubern undStarrflüglern der Air Methods-Flotte mit FlightOS bekannt gegeben. DiePartnerschaft dient der Stärkung der Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Pilotenund Patienten. Die neue Hard- und Software von Skyryse FlightOS ersetztübermäßig komplexe manuelle Flugsteuerungssysteme und ermöglicht es den Piloten,Hubschrauber und Starrflügler mit einer viel einfacheren und sichererenSteuerungsschnittstelle zu steuern. Air Methods hat auch 5 Millionen US-Dollarin die Skyryse Series B investiert. Diese neuerliche Investition bringt dieAutomatisierungshardware und -software des in Los Angeles ansässigenUnternehmens weiter voran und erhöht das Gesamtinvestitionensvolumen auf 205Millionen US-Dollar.Die hochmoderne FlightOS-Technologie von Skyryse stärkt die Betriebssicherheitbei klarem als auch bei schlechtem Wetter durch den Einsatz vonfortschrittlichen Sensoren, wie sie derzeit nur in der kommerziellen Luftfahrtund in modernen Militärflugzeugen verwendet werden. Das Flugsystem ist in allenFlugphasen und in den verschiedensten Gefahrensituationen einsatzbereit und sokonzipiert, dass es auch in Notfällen nie ausfällt. Air Methods wird dieSkyryse-Technologie nutzen, um die Fähigkeit der Flugbesatzungen zu verbessern,ihre Kernaufgabe sicher zu erfüllen: Die sofortige, kritische Versorgung vonPatienten, die sie am dringendsten benötigen."Wir freuen uns sehr darüber, dass wir in Zusammenarbeit mit Air Methods unsereinnovative Technologie in den Luftfahrzeugen von Air Methods einzuführen. DiePatienten, die von ihren exzellenten Services nutzen, werden davon profitieren",sagte https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3518195-1&h=4161959845&u=https%3A%2F%2