MEDION ERAZER-Gaming-Notebook mit Intel Core i9-Prozessor der topaktuellen 12. Generation ab Ende April erhältlich (VIDEO)

Essen (ots) - Das MEDION® ERAZER® Beast X30 ist ein High End Gaming-Notebook für

alle Gamer mit hohen Ansprüchen. Dank des neuen Intel® Core(TM) Prozessors der

12. Generation und der brandneuen NVIDIA®-Grafikkarte sind auch aktuelle und

zukünftigen Triple-A-Titel kein Problem für die Gaming-Maschine.



Das MEDION ERAZER Beast X30, ein Gaming-Notebook der Spitzenklasse, ist ab Ende

April verfügbar. Dank der Ausstattung mit dem topaktuellen Intel Core i9-12900HK

überzeugt das Notebook selbst Hardcore-Gamer. Auch die verbaute NVIDIA GeForce

RTX 3080 Ti Laptop GPU liefert beim Gaming eine herausragende

Grafik-Performance.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das Notebook kommt mit einem Intel Core i9-12900HK Prozessor und ist damit dasperfekte Gaming-Notebook für alle, die noch mehr Performance wollen. Dank derTaktrate von bis zu 5,0 GHz werden dem Spieler noch mehr Leistungsreservengeboten und das Setup meistert die neuesten Gaming-Blockbuster mit Leichtigkeit.Durch die fortschrittliche Technik des Intel Core i9 der 12. Generationunterstützt das Gaming-Notebook auch fortgeschrittene Standards, wie zumBeispiel DDR5 RAM und Thunderbolt 4. Außerdem liefert die integrierte IntelWi-Fi 6 Technologie schnelle drahtlose Internet-Performance mit reduzierterLatenz. Das macht das Notebook zu einem absolut zukunftssicheren Begleiter füralle Gamer.Des Weiteren ist das MEDION ERAZER Beast X30 mit einer NVIDIA GeForce RTX 3080Ti Laptop GPU ausgestattet, die dank Echtzeit-Raytracing TechnologieGrafik-Leistung auf Desktop-Niveau ermöglicht. Gamer können dank der Grafikkarteschnelle Framerates und beeindruckende Lichteffekte auf dem QHD-Display mit 240Hz und 100% sRGB Farbraumabdeckung bestaunen und haben zusätzlich ausreichendLeistungsreserven, um Gameplays in herausragender Qualität aufzuzeichnen oder zustreamen. Die zwei verbauten PCIe Gen 4x4 SSDs mit jeweils 1 TBSpeicherkapazität starten das System in Rekordzeit und verkürzen in Kombinationmit dem blitzschnellen DDR5 RAM die Ladezeiten enorm.Auch optisch überzeugt das Gaming-Notebook durch ein Backlit-Keyboard mit bis zu16,7 Millionen Farben, sowie durch das edle Gehäuse und den besonders schmalenDisplayrahmen. Das Control Center bringt das Notebook auf das nächste Level,indem Lüftergeschwindigkeit, Taktraten und Tastaturbeleuchtung bequem geregeltwerden können. Mit dem Engine-Boost-Knopf kann noch einfacher zwischen Office-,Game- und Turbo-Modus gewechselt werden. Für einen kühlen Kopf bei langenSessions sorgt das optimierte Kühlungssystem mit vier Lüfterausgängen und