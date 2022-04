WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Freitag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen und konnte damit den Erholungskurs vom Vortag fortsetzen. Der ATX schloss um 0,52 Prozent fester bei 3286,05 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime schloss um 0,46 Prozent höher bei 1653,01 Zählern.

Zwar konnte der Leitindex zeitweise noch deutlicher zulegen, die eher maue Marktstimmung an der Wall Street vor dem Wochenende drückte jedoch auch auf die Kurse. Nach den deutlichen Gewinnen an den US-Börsen vom Vortag kamen die Kurse dort wieder etwas zurück. An den Leitbörsen in Europa gab es hingegen ebenso durchwegs Aufschläge.