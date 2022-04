Trustly gewinnt die Auszeichnung "FinTech des Jahres 2022"

Stockholm (ots/PRNewswire) - Trustly wurde von den Lesern der FinTech

Spotlight-Berichtsserie, die von den Interessenvertretern der Branche und den

Beratern der Aite-Novarica Group gewählt wurden, als FinTech des Jahres 2022 für

den Einzelhandelszahlungsverkehr ausgezeichnet.



" Ich freue mich sehr, dass Trustly als FinTech des Jahres ausgezeichnet wurde.

Dies ist das bestmögliche Feedback für uns, da wir uns bemühen, stets

kundenorientiert zu handeln und in unserer Überzeugung,

Account-to-Account-Zahlungen (A2A) zu einem neuen globalen Standard zu machen ."

Johan Tjärnberg, Group CEO, Trustly.





Das Commercial Banking & Payments FinTech Spotlight ist eine vierteljährlicherscheinende Berichtsserie, die sich mit aufstrebenden FinTech-Anbietern imBereich Commercial Banking befasst. FinTech-Anbieter werden von den Analystenauf der Grundlage ihres Innovationsgrades und ihres Ansatzes zur Bewältigunggrößerer geschäftlicher Herausforderungen ausgewählt, mit denen der Markt fürGeschäftsbanken sowohl aus der Sicht der Banken als auch der Kunden konfrontiertist.

Informationen zu TrustlyTrustly wurde 2008 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen imBereich Online Banking Payments. Unsere digitale Account-to-Account-Plattformdefiniert die Geschwindigkeit, Einfachheit und Sicherheit von Zahlungen neu,indem sie einige der weltweit bekanntesten Händler mit den Kunden direkt überderen Online-Banking-Konten verbindet. Trustly kann den gesamten Zahlungsvorgangabwickeln, was uns von der Konkurrenz abhebt und es uns ermöglicht, eineattraktive Alternative zu den traditionellen Kartennetzwerken zu geringerenKosten anzubieten. Heute bedienen wir 8.100 Händler, die wir mit 525 MillionenVerbrauchern und 6.300 Banken in über 30 Ländern verbinden. Im Jahr 2020 habenwir in unserem globalen Netzwerk ein Transaktionsvolumen von über 21 MilliardenUS-Dollar abgewickelt. Wir sind ein zugelassenes Zahlungsinstitut gemäß derzweiten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) und arbeiten unter der Aufsicht derschwedischen Finanzaufsichtsbehörde in Europa. In den USA unterliegen wir derstaatlichen Regulierung, die für die Bedienung unserer Zielmärkte erforderlichist.