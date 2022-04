FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag spürbar gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Nachmittag um 0,55 Prozent auf 153,61 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 0,94 Prozent. Damit rückt der in der vergangenen Woche erreichte Höchststand seit Mitte 2015 von 0,97 Prozent wieder in Reichweite.

Am Markt wurden die Kursverluste mit der etwas freundlicheren Aktienmarktstimmung in Europa begründet. Zudem wurde auf steigende Erdölpreise, die einen großen Einfluss auf die Inflationsrate haben, verwiesen. Die Aussicht auf steigende Inflationsraten führt am Kapitalmarkt meist zu höheren Inflationsaufschlägen und steigenden Renditen.