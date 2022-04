Zoomlion Mit grüner, intelligenter Fertigung in eine nachhaltige Zukunft

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology

Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK), ein führender Hersteller von High-End-Geräten,

unterstützt den Tag der Erde 2022 mit konkreten Initiativen für die grüne

Entwicklung der Baumaschinenindustrie. Als Reaktion auf Forderungen nach

mutigen, innovativen und breit angelegten Maßnahmen für den Planeten übernimmt

Zoomlion die Führung bei der Entwicklung umweltfreundlicher, energieeffizienter

Produkte und beim Bau nachhaltiger Fabriken, um eine grünere Zukunft für alle

mitzugestalten.



Die Baumaschinenindustrie revolutioniert ihre industrielle Struktur mit

fortschrittlichen Technologien, um zu einer grünen, intelligenten und

nachhaltigen Entwicklung zu gelangen. Als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit

hat Zoomlion ein umfassendes Portfolio neuer Energieprodukte wie Bagger,

Betonmaschinen und Hubarbeitsbühnen (AWP) entwickelt und hergestellt und

gleichzeitig neue Energieanwendungen in die Produkte integriert.