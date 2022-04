Next Earth kündigt 12,5 Mio. USD strategische Investition in Limitless an und plant den größten Metaverse-Fonds

Die strategische Investition von Next Earth ist ein Beweis für die Innovation und das Potenzial, das sie in Limitless sehen. Sie sind bestrebt, die Grenzen des Machbaren zu erweitern, und diese Partnerschaft wird ihnen helfen, ihre Mission, die Zukunft der virtuellen Realität zu gestalten, zu beschleunigen.

Er fügte hinzu, dass „Limitless mit dem Aufbau eines 260 Mio. USD schweren Metaverse-Fonds begonnen hat, um neue Metaverse-Startups auszubrüten, die in Next Earth eingebunden werden, um dem Land und NXTT einen Nutzen zu verleihen und die erste Generation erfolgreicher Metaverse-Startups in den nächsten fünf Jahren zu schaffen."

David Taylor kommentierte den Erfolg der synergetischen Beziehung zwischen Next Earth und Limitless mit den Worten: „Innerhalb des Limitless-Netzwerks gibt es jetzt über 700 Risikokapitalfirmen und auch 1200 Start-ups, die potenzielle Dienstleistungsanbieter innerhalb des Next Earth-Metaversums sind, was durch strategische Partnerschaften erreicht wurde, die Limitless eingegangen ist.

Limitless, ein globales Blockchain-Startup-Studio und das Team hinter dem Metaverse-Einhorn Next Earth, hat eine echte Win-Win-Beziehung mit Next Earth entwickelt, da die beiden Unternehmen zusammenarbeiten können, um noch größere Erfolge zu erzielen. Für Next Earth ist Limitless ein vertrauenswürdiger Anbieter von Systemintegration, der das Unternehmen beim Aufbau der leistungsstarken Service-Provider-Plattform unterstützt. Für Limitless ist Next Earth ein wichtiger strategischer Partner, der wertvolles Investitionskapital und Unterstützung für das weitere Wachstum des Unternehmens bereitstellt.

BUDAPEST, Ungarn, 29. April 2022 /PRNewswire/ -- Next Earth hat eine strategische Investition von 12,5 Mio. USD in Grenzenlos angekündigt. Dies ist ein wichtiger Schritt nach vorn für Limitless, Next Earth und das Metaverse im Allgemeinen. Next Earth ist davon überzeugt, dass diese Investition dazu beitragen wird, eine florierende Metaverse-Wirtschaft zu schaffen und es neuen Startups zu ermöglichen, erfolgreich zu sein, und den Nutzern zu ermöglichen, alles zu erleben, was die virtuelle Realität zu bieten hat.

Next Earth kündigt 12,5 Mio. USD strategische Investition in Limitless an und plant den größten Metaverse-Fonds

