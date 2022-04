Der Ukraine-Krieg scheint immer weiter zu eskalieren, Russland setzt seine Angriffe fort - was bedeutet das für uns? Werden wir in diesen Krieg hineingezogen, droht gar ein dritter Weltkrieg? Das ist derzeit die entscheidende Frage, von der unsere Zukunft abhängt. Unstrittig ist: Russland hat den Ukraine-Krieg mit einer Invasion begonnen und geht dabei brutal vor. Können wir das zulassen, ohne den Angegriffenen zu helfen? Was würde Russland dann nach einer Eroberung der Ukraine machen: das ehemaligen sowjetische Großreich wiederherstellen, auch wieder mit Gewalt und Krieg? Welche Verantwortung trägt der Westen für den Ukraine-Krieg? Ein Video - aus Sorge um die Zukunft unserer Kinder..

Hinweise aus Video:

1. Putin: Ein Psychogramm – war Ukraine-Krieg vorhersehbar?

2. Ukraine-Krieg: „Dummheit die gefährlichste Massenvernichtungswaffe“

