E-Mobility Netzausbaukosten vermeiden / INTILION-Speicher in neues intelligentes IT-Backend für Elektromobilität integriert

Paderborn (ots) - Der Speicherexperte INTILION hat für seine Groß- und

Gewerbespeicher offene Schnittstellen entwickelt, mit denen sich die Systeme

standardisiert an Ladesäulen anbinden lassen. Stromnetz Hamburg wird die

INTILION-Speicher in diesem Jahr als weltweit erste Batteriespeicher in sein

intelligentes IT-Backend für Elektromobilität eRound integrieren.



Mit eRound können Betreiber von Ladeinfrastruktur (Charge Point Operators, kurz

CPOs) ihren Kunden dank mehrerer Roaming-Plattformen Zugang zu einem

internationalen Ladenetz verschaffen. Kommunen können mit dem modularen System

Quartiere und Taxiflotten elektrifizieren, Flottenmanager und Busbetreiber ihre

Betriebshöfe steuern. Außerdem erkennt eRound freie Parkplätze für

Elektrofahrzeuge, visualisiert Ladevorgänge und meldet Störungen.