PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag mehrheitlich mit tieferen Notierungen geschlossen. In Prag ging es dabei am deutlichsten nach unten, klare Gewinne verbuchte dagegen die Moskauer Börse.

