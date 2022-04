Adrian Smith + Gordon Gill Architecture entwerfen erstes Projekt in Ägyptens neuer Verwaltungshauptstadt

Cairo (ots/PRNewswire) - Der weltbekannte Architekt Adrian Smith und seine

Partner Gordon Gill und Robert Forest, die ihr internationales Designbüro Adrian

Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG Architecture) vertreten, werden ihr

erstes Projekt in Ägyptens New Administrative Capital (NAC) zusammen mit ihrem

Partner Magnom Properties, dem neu gegründeten Immobilienzweig der saudischen

Rawabi Holding, entwerfen.



Dies wurde nach einem Treffen von Adrian Smith mit dem ägyptischen

Premierminister Dr. Mostafa Madbouly und hochrangigen ägyptischen Beamten

bekannt gegeben. Er besichtigte auch verschiedene Bauprojekte, darunter das NAC,

das zur neuen Verwaltungs- und Finanzhauptstadt des Landes werden soll.





AS+GG Architecture prüft die Möglichkeit, an weiteren Projekten im Land zuarbeiten, einschließlich des Entwurfs für ein bevorstehendes Projekt im NAC.Adrian Smith lobte das Ausmaß der Bauarbeiten und der Leistungen des NAC undfügte hinzu, dass Ägypten die Welt mit seinem zukunftsorientierten Ansatz undseinem umfassenden Wissen beeindruckt habe, was einen starken Eindruck bei denMenschen in aller Welt hinterlassen habe.Er sagte: "Wir freuen uns auf unsere Partnerschaft mit Magnom Properties, um einweiteres architektonisches Wunderwerk im NAC zu entwickeln. Die neuenMegaprojekte im NAC werden eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Zukunftder Hauptstadt spielen, die durch die Einführung höchsterNachhaltigkeitsstandards stärker auf die Menschen ausgerichtet sein wird, wasdie Notwendigkeit der Kohlenstoffneutralität als strategische PrioritätunterstreichtIm Rahmen der Besichtigungstour besuchte das Team die Baustelle des IconicTower, eines Wolkenkratzers im Zentrum der Hauptstadt, der nach seinerFertigstellung das höchste Gebäude Afrikas sein wird.In den letzten Jahren hat Ägypten eine städtische Hauptstadt entworfen undentwickelt, die den Bedürfnissen der Gemeinschaft entspricht. Das Projektumfasst Wohnviertel, Bildungs- und religiöse Einrichtungen, medizinischeEinrichtungen und den größten Park der Welt.Die städtischen Entwürfe sind einzigartig in ihrer Modernität und bewahrengleichzeitig das reiche kulturelle Erbe Ägyptens. Die neue Verwaltungshauptstadtbietet alle erforderlichen Dienstleistungen und ist damit ein Modell fürkünftige Städte.Heutzutage legen Architekten wie AS+GG Architects mehr Wert auf die menschlicheErfahrung, und die Designkonzepte berücksichtigen die Beziehung zwischen denStrukturen und den Bedürfnissen der Menschen. Dies wird sich in dem neuen Designdes Unternehmens widerspiegeln.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1807203/Magnom_Properties_1.jpgPressekontakt:Nivine William - ASDA'A BCW - nivine.william@bcw-global.com / +971 4 4507 600Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162875/5209451OTS: Magnom Properties