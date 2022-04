KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Für Zivilisten in der zerstörten ukrainischen Hafenstadt Mariupol gibt es Hoffnung: Es sei eine "Operation" geplant, um die Menschen aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal zu retten, hieß es am Freitag in einem ukrainischen Pressebericht unter Berufung auf das Präsidialamt. Zuletzt hatte sich UN-Generalsekretär António Guterres in Moskau und Kiew dafür eingesetzt, für die Zivilisten einen humanitären Korridor zu öffnen.

Während seines Besuchs in der ukrainischen Hauptstadt feuerten die Russen Raketen auf Ziele nahe des Stadtzentrums. Guterres' Sprecher sagte am Freitag in New York, der UN-Chef sehe den Beschuss nicht als persönliche Botschaft. "Er nahm es nicht als Zeichen der Respektlosigkeit gegen ihn, sondern für die Menschen in Kiew." Die ukrainische Regierung sprach von einem "Gruß aus Moskau". Die Bundesregierung nannte das Vorgehen Moskaus "menschenverachtend".