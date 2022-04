Biocytogen schließt Antikörper-Vereinbarung mit Merck

Dr. Yuelei Shen, Präsident und CEO von Biocytogen, erklärte: „Dank der Anerkennung unserer proprietären Plattform und unserer Fähigkeiten zur Antikörperforschung durch Merck glauben wir, dass differenzierte Kandidaten, die aus unseren innovativen Modellen und unserer Entdeckungsplattform generiert werden, neue Antikörper-basierte Therapeutika schnell voranbringen können. Unser RenMiceTM-basiertes Project Integrum zielt darauf ab, Antikörper gegen mehr als 1.000 Targets zu entdecken. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Partnern weltweit, um das volle Potenzial dieser Plattform auszuschöpfen."

Informationen zu Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ist ein weltweit tätiges Biotech-Unternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente mit innovativen Technologien vorantreibt. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, ein weltweiter Hauptlieferant für neue Medikamente zu werden und Patienten auf der ganzen Welt zu helfen. Basierend auf den vollständig menschlichen Antikörper-RenMabTM- und RenLiteTM-Mäusen für die Produktion vollständig menschlicher Antikörper mit robusten humoralen Reaktionen, sehr vielfältigen Antikörperrepertoires und herausragender Affinität hat Biocytogen seine Plattformen in Entwicklungsplattformen für monoklonale und bispezifische Antikörper, In-vivo-Screening-Plattformen für die Wirksamkeit von Arzneimitteln und eine starke Fähigkeit zur klinischen Entwicklung integriert, um den gesamten Arzneimittelentwicklungsprozess zu rationalisieren. Biocytogen hat das „Project Integrum" ins Leben gerufen, das weltweit erste groß angelegte Screening-Programm zur Entdeckung von Antikörpern, das eine evidenzbasierte In-vivo-Wirksamkeits-Screening-Methodik anwendet, um gleichzeitig Antikörper gegen über 1.000 potenzielle arzneimittelfähige Targets zu generieren und zu screenen, von denen die meisten noch nicht in klinischen Studien untersucht worden sind. Im Rahmen der Umsetzung von Project Integrum ist Biocytogen laufende Kooperationen mit Dutzenden von Partnern auf der ganzen Welt eingegangen, um viele erstklassige und/oder erstklassige Antikörper-Medikamente herzustellen. Die Pipeline von Biocytogen umfasst 12 Kernprodukte, von denen sich zwei Produkte in multiregionalen klinischen Studien (MRCTs) der Phase II und zwei in der Phase I befinden. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und betreibt Niederlassungen in Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston, USA, und Heidelberg, Deutschland.