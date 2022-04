Genoa, Italien (ots/PRNewswire) - Das Betriebsergebnis belief sich auf 9,4

Millionen Euro (+2,9%) und die Bruttobetriebsmarge auf 32,2 Millionen Euro.



Der Gesamtauftragsbestand für Magnetresonanztomographie und Ultraschall stieg um

19%.





Esaote bestätigt seine starke Ausrichtung auf die internationalen Märkte (70%):Das Wachstum war in Nordamerika, China und Westeuropa bemerkenswert. Italien istder führende Markt.Auch die Zahl der Mitarbeiter und die Investitionen in Forschung und Entwicklungsteigen.Die Aktionärsversammlung der Esaote S.p.A., die am 29. April 2022 in Genuastattfand, hat den Jahresabschluss des Unternehmens zum 31.12.2021 genehmigt .Die konsolidierten Umsatzzahlen der Gruppe für das Geschäftsjahr 2021 weiseneinen Nettoumsatz von 231,3 Millionen Euro aus, 5,3% mehr als 2020. DasBetriebsergebnis der Gruppe stieg auf 9,4 Millionen Euro , was einem Anstieg von2,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und der konsolidierte Nettogewinnerreichte 4 Millionen Euro (gegenüber 1 Million Euro im Jahr 2020)."2021 war ein weiteres äußerst positives Jahr für die Gruppe, die auf deninternationalen Märkten beachtliche Ergebnisse erzielt hat und es geschafft hat,Wachstum mit neuen Investitionen zu verbinden. Im Vergleich zu 2020, als diePandemie uns zu einer plötzlichen und tiefgreifenden Überprüfung unsererStrategien zwang, war das Wachstum im Jahr 2021 in beiden Geschäftsbereichen undgeografischen Regionen gleichmäßig" , so Franco Fontana, CEO von Esaote S.p.A."Wir haben unsere führende Position im Bereich der diagnostischen Bildgebunggestärkt, indem wir unser Angebot erweitert und erneuert haben. Dies steht imEinklang mit unserer Strategie, uns auf Märkte mit hohem Potenzial zukonzentrieren und Forschung und Entwicklung weiter zu stärken: 2021 haben wirmehr als 28 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung investiert, eineSteigerung von 10% gegenüber dem Vorjahr. Der Zuwachs im Auftragsbestand von 19%gegenüber dem Vorjahr war eine wichtige Bestätigung, dass wir auf dem richtigenWeg sind."Im Bereich der Ultraschallsysteme stiegen die Umsätze um etwa 5% und lagen damitüber der allgemeinen Entwicklung des Weltmarktes. Ein wichtiger Punkt ist diepositive Entwicklung von Esaote auf den strategischen internationalen Märkten,angeführt von den neuen mobilen Ultraschallscannern des mittleren und oberenSegments, die im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht wurden.Der Umsatz im Bereich der offenen MRT stieg um 39,8% . Dieses bemerkenswerte