Wirtschaft Bundesnetzagentur will Gas-Kampagne mit Promis

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Für den Fall eines Gasnotstands strebt der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, eine breites gesellschaftliches Bündnis für Einsparungen in Privathaushalten an. Wenn es eine Kampagne der Religionsgemeinschaften, der Unternehmer oder der Fußballvereine gebe, oder Prominente zum Gassparen aufrufen, werde das "seine Wirkung nicht verfehlen", sagte Müller der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS).



"Es könnte doch eine Art sportlichen Wettstreit geben, ob Düsseldorf oder Köln, München oder Nürnberg, Kiel oder Lübeck den Verbrauch schneller herunterfahren." Müller sagte, der absolute Vorrang der Privathaushalte nach der geltenden Rechtslage sei "schwer vermittelbar", deshalb werde es im Bundestag eine intensive Diskussion über eine Reform des Energiesicherungsgesetzes geben. Es sei zwar "technisch kaum umsetzbar", in den Häusern physisch das Gas abzustellen, und auch in der Corona-Zeit habe es keine Kontrollen in Wohnungen gegeben.