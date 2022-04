Tata Communications baut IZO(TM) Internet WAN für globale Unternehmen weiter aus

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Singapur (ots/PRNewswire) - Neue Varianten mit höherer Cloud-Leistung undvereinfachtem One-Touch-ManagementTata Communications International Pte Ltd, eine hundertprozentigeTochtergesellschaft von Tata Communications Ltd, einem globalen Anbieter vondigitalen Ökosystemen, kündigt heute verstärkte Varianten des IZO(TM) InternetWAN für globale Unternehmen an. Mit vorhersehbaren und zuverlässigenNetzwerkdiensten, die Zugang zu mehr als 150 Regionen bieten, bietet IZO(TM)Internet WAN hochwertige Internetdienste und konsistente Netzwerkerfahrungenüber verschiedene Serviceoptionen, einschließlich Breitband-Internet. Esermöglicht Unternehmen nun eine nahtlose Datenübertragung von Zweigstellen zuRechenzentren, von Zweigstellen zu Clouds und über mehrere Clouds hinweg.Unternehmen sind in der Lage, ihre globalen und regionalen Netzwerke einfach undflexibel zu verwalten. Die neuen Varianten wurden für Unternehmen inNordamerika, Europa, Großbritannien und Irland sowie im asiatisch-pazifischenRaum freigegeben.Tata Communications IZO(TM) Internet WAN eignet sich für Unternehmen, dieCloud-Services in ihre bestehende IT- und Netzwerkarchitektur einführen, sowiefür Unternehmen, die ihre globale Reichweite kostengünstig auf neue Märkteausdehnen möchten. IZO(TM) Internet WAN eignet sich für alle Branchen wieFertigung, IT, ITeS, Dienstleistungen, Einzelhandel, BFSI usw. Das 2014eingeführte IZO(TM) Internet WAN ist das erste berechenbare und zuverlässigeInternet der Welt."Wir haben unseren globalen Unternehmenskunden genau zugehört, und für sie isteine garantierte Betriebszeit geschäftskritisch. Daher war es immer unser Ziel,hochverfügbares Qualitätsinternet zu liefern. Wir haben unsere globaleReichweite erweitert, Servicevarianten von Dedicated Internet Access bis hin zuBreitbanddiensten hinzugefügt, um den unterschiedlichen Geschäftsanforderungenunserer Kunden gerecht zu werden, und die Einhaltung grenzüberschreitendergesetzlicher Vorschriften sichergestellt, so dass Unternehmen über einberechenbares, zuverlässiges Internet für ihre Geschäfte verfügen können. Wirhaben den Betrieb und die Verwaltung vereinfacht und das Erlebnis für unsereKunden in allen Regionen verbessert", so Song Toh, Vice President, GlobalNetwork Services, Tata Communications."Tata Communications IZO(TM) Internet WAN hat es uns ermöglicht, uns auf unserKerngeschäft zu konzentrieren und gleichzeitig die Effizienz und Effektivitätunserer Mitarbeiter zu verbessern. Darüber hinaus verbessert die höhereVerfügbarkeit unsere Erfahrungen. In der heutigen Cloud-first-Welt, in derUnternehmen Arbeitslasten in Clouds, Marktangebote wie dediziertes Internet oder