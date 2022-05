Wella Company verstärkt ihr Wachstum mit der Übernahme von Briogeo, einem schnell wachsenden unabhängigen Haarpflegeunternehmen, das sich auf ökologisch-ethische und natürliche Haarpflegeprodukte konzentriert

New York und Genf, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die Erweiterung des Portfolios

wird das Wachstum der Wella Company beschleunigen und das nachhaltige Portfolio

des Unternehmens ausbauen und gleichzeitig die Dynamik der Haarpflegekategorie

fördern.



Die Übernahme bringt zwei erfahrene Managerinnen, die Minderheiten angehören,

zusammen und bringt die Unternehmen voran.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Wella Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der 100 Milliarden Dollarschweren Schönheitsindustrie mit einem Top-Portfolio an Haar-, Nagel- undBeauty-Technologien für den Fach- und Einzelhandel, das ikonische Marken wieWella Professionals, O · P · I, ghd, Nioxin, Sebastian Professional und Clairolumfasst, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahmevon Briogeo getroffen hat, einer der am schnellsten wachsenden Haarpflegemarkender Welt und einer der größten unabhängigen Marken im Besitz von People of Colorin den Vereinigten Staaten."Die Übernahme von Briogeo ist die erste Erweiterung des Portfolios von WellaCompany als unabhängiges Unternehmen. Die wachstumsstarken, ökologisch-ethischenund natürlichen Haarpflegeprodukte von Briogeo ergänzen unser bestehendesHaarportfolio und unser nachhaltiges Angebot und werden unsere Wachstumsdynamikin der Haarkategorie verstärken, die derzeit das am schnellsten wachsendeSegment in der Schönheitsbranche ist", sagte Annie Young-Scrivner, ChiefExecutive Officer der Wella Company. "Ich bin stolz auf das bisherige Wachstumunseres Unternehmens in nur 17 Monaten - und mit Briogeo haben wir ein ganzbesonderes und komplementäres Partnerunternehmen gefunden. Briogeo steht an derSpitze der Revolution für ökologische und natürliche Haarpflege, seit dasUnternehmen 2013 gegründet wurde, und sein Aufstieg ist nichts weniger alsbemerkenswert. Gemeinsam werden wir unser Angebot an nachhaltigen Produkten nochweiter ausbauen, unsere Präsenz im Premium-Einzelhandel vergrößern und sowohldie kommerzielle als auch die soziale Wirkung auf ein neues Niveau heben",ergänzte Young-Scrivner.Unter der Leitung der Gründerin und CEO Nancy Twine hat Briogeo die ökologischeund natürliche Haarpflege revolutioniert und bietet wirksame Produkte undLösungen für jeden Haartyp, jede Haarstruktur, jedes Haarbedürfnis, jedeethnische Zugehörigkeit, jeden Hintergrund und jede Person. Briogeo ist seitseiner Gründung schnell gewachsen und ist ein preisgekröntes Unternehmen, dasseit 2018 jedes Jahr mit dem Allure Best of Beauty Award ausgezeichnet wurde.Twine gilt als eine der führenden Unternehmerinnen eines Beauty-Start-ups in denletzten zehn Jahren und wurde 2021 mit dem Entrepreneur's 100 Women of Impact,