Zuletzt hat sich UBS und auch Goldman Sachs dafür ausgesprochen, die Meter Plattform Aktie zu kaufen. So schreibt beispielsweise Goldman Sachs: "Insgesamt sei Meta damit wie schon im Sommer 2018 auf einem guten Weg, das Vertrauen der Anleger mittel- und langfristig zurückzugewinnen." Hierdurch erhöht sich die Chance, dass mein skizziertes Szenario eintreffen wird. Schau Dir hierzu das Video an!



Schau Dir hierzu das Video an: https://youtu.be/vy2-V638zZA