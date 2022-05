Die Alphabet-Aktie hat zuletzt schlechte Quartalsergebnisse veröffentlicht. Insgesamt scheint sich damit das negativ gezeichnete Szenario weiterhin zu verfestigen und immer möglicher zu werden. In einem Video hatte ich darüber gesprochen, dass es möglich ist, Kurse von etwa 1.800 USD anzulaufen. Sollte es so kommen, dann handelt es sich lediglich um ein kurzfristiges Szenario mit Kaufgelegenheit?





Schau Dir hierzu das Video an: https://youtu.be/ZEvgqP3cVAQ