Eschborn (ots) - 50 % der Arbeitnehmer:innen in Deutschland halten es für nicht

wahrscheinlich, dass sie bei ihrem aktuellen Arbeitgeber bleiben - das zeigt

eine aktuelle Randstad Studie.



67 % aller deutschen Arbeitnehmer:innen sind bereit, in den nächsten sechs

Monaten einen neuen Job anzunehmen - das zeigt das aktuelle Randstad

Arbeitsbarometer





1. Halbjahr 2022. "Dazu kommt, dass die Hälfte der Deutschen sich unsicher ist,ob sie bei ihrem aktuellen Arbeitgeber bleiben will - obwohl Jobsicherheit für92 % ein wichtiger Faktor ist", sagtDr. Carolin Herbst, Director Group Human Resources. "Für die Arbeitgeber ist esdeshalb wichtig die Frage zu stellen, warum sind meine Mitarbeiterunzufrieden?".Deutliche Diskrepanz zwischen Wunsch und RealitätEine gute Bezahlung (92 %), mehr Work-Life-Balance (85 %) und Flexibilität inBezug auf Arbeitszeit (79 %) und -ort (63 %) sind bei der Wahl einesArbeitgebers für Arbeitnehmer:innen in Deutschland ausschlaggebende Faktoren.Die aktuellen Ergebnisse des Arbeitsbarometers zeigen jedoch deutlich, dass nur72 % zufrieden mit ihrer Bezahlung und 74 % mit ihrer aktuellenWork-Life-Balance sind. Eine noch höhere Diskrepanz gibt es bei derFlexibilität: 58 % können ihre Arbeitszeiten flexibel bestimmen und nur 45 %ihren Arbeitsort. "Nach der Corona-Pandemie haben viele Menschen ihre Arbeits-und Lebensplanung und ihre Prioritäten überdacht und orientieren sich neu", sagtCarolin Herbst. "Wenn Arbeitgeber die Wünsche ihrer Mitarbeiter:innen nichternst nehmen, werden diese über kurz oder lang wechseln".Nur Teile der Arbeitgeber reagieren auf MitarbeiterforderungenNur 26 % der Befragten in Deutschland gaben an, im vergangenen Jahr eineGehaltserhöhung erhalten zu haben. 20 % der Arbeitnehmer:innen haben flexiblereArbeitszeiten als vor einem Jahr und 27 % eine größere Flexibilität in Bezug aufden Arbeitsort. "Obwohl seit Jahren über die Wünsche der Arbeitnehmer:innen undden Fachkräftemangel gesprochen wird, wird immer noch zu wenig getan", hältCarolin Herbst fest. "Die Mitarbeiterbindung zu stärken und dieUnternehmensattraktivität zu verbessern, das sind wichtige Punkte. Denn: Wer alsUnternehmen seine Stärken und Schwächen bei der Arbeitgeberattraktivität gutkennt, kann handeln."Über die Randstad StudienDas Randstad Arbeitsbarometer (https://www.randstad.com/workforce-insights/global-hr-research/randstad-workmonitor/#2020) wurde 2003 eingeführt und deckt heute34 Länder auf der ganzen Welt ab. Die Studie erscheint halbjährlich und machtsowohl nationale als auch globale Trends auf dem Arbeitsmarkt sichtbar. DieBefragung wird online unter Arbeitnehmer:innen im Alter von 18 bis 65 Jahrendurchgeführt, die mindestens 24 Stunden pro Woche einer bezahlten, nichtselbständigen/freiberuflichen Tätigkeit nachgehen. Die Mindeststichprobengrößebeträgt 800 Interviews pro Land.Über Randstad Gruppe DeutschlandRandstad ist Deutschlands führender Personaldienstleister. Wir helfenUnternehmen und Arbeitnehmern dabei, ihr Potenzial zu verwirklichen, indem wirunsere technologische Kompetenz mit unserem Gespür für Menschen verbinden. Wirnennen dieses Prinzip human forward. In der Randstad Gruppe Deutschland sind wirmit 47.300 Mitarbeitern und 550 Niederlassungen in 300 Städten ansässig. UnserUmsatzvolumen umfasst rund 1,895 Milliarden Euro (2021). Neben der klassischenZeitarbeit zählen die Geschäftsbereiche Professional Services,Personalvermittlung, HR-Lösungen und Inhouse Services zu unserem Portfolio. Wirschaffen als erfahrener und vertrauensvoller Partner passgenaue Personallösungenfür unsere Kundenunternehmen. Unsere individuellen Leistungs- undEntwicklungsangebote für Mitarbeiter und Bewerber machen uns auch für Fach- undFührungskräfte zu einem attraktiven Arbeitgeber und Dienstleister. Seit über 50Jahren in Deutschland aktiv, gehören wir mit der Randstad Gruppe Deutschland zurniederländischen Randstad N.V. Ein Gesamtumsatz von rund 24,6 Milliarden Euro(Jahr 2021), rund 653.300 Mitarbeiter im täglichen Einsatz und rund 5.000Niederlassungen in 38 Märkten machen unseren internationalen Unternehmenskonzernzum größten Personaldienstleister weltweit. Zu unseren nationalen Zweigstellengehören neben der Randstad Deutschland GmbH & Co KG außerdem die UnternehmenTempo Team, Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad OutsourcingGmbH sowie Randstad Automotive und Randstad Financial Services. CEO ist RichardJager.Pressekontakt:Randstad Deutschland PressestelleHelene SchmidtFrankfurter Straße 10065760 EschbornFon 0 61 96 / 4 08-1701E-Mail: mailto:presse@randstad.dehttp://www.randstad.de