Wirtschaft ProsiebenSat.1 wehrt sich gegen Großaktionär Berlusconi

München (dts Nachrichtenagentur) - Der Fernsehkonzern ProsiebenSat.1 pocht trotz des Einstieg von Media for Europe, der Medienfirma des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, auf seine Eigenständigkeit. "Ich sehe ProsiebenSat.1 als absolut unabhängiges Unternehmen, das aus sich selbst heraus wächst", sagte Rainer Beaujean, Vorstandsvorsitzender der Medienunternehmens, der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe).



Media for Europe hatte Mitte März mitgeteilt, dass man gut 25 Prozent der Anteile an dem deutschen MDax-Unternehmen kontrolliere. Das wird auch Thema auf der Hauptversammlung sein, die am Donnerstag stattfindet. Beaujean sagt weiter: "Wir würden gerne von Media for Europe erfahren, wie ihre Pläne für einen paneuropäischen Medienkonzern konkret aussehen und welchen Mehrwert das für alle unsere Stakeholder hätte, für Zuschauer, Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre, die Öffentlichkeit. Bis jetzt ist für uns klar: Wir schaffen alleine sehr viel Wert."