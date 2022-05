"Sowohl zu den Grünen als auch zur FDP haben wir gute Kontakte", betonte Kutschaty. Eines sei jedenfalls deutlich: "In keiner einzigen Umfrage der jüngsten Zeit reicht es mehr für Schwarz-Gelb, also für die Fortsetzung der aktuellen Regierung." Diese Regierung werde abgewählt.

BERLIN (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty will auch im Falle eines zweiten Platzes bei der Landtagswahl in zwei Wochen versuchen, Ministerpräsident zu werden. "Natürlich. Das ist prinzipiell nichts Verbotenes", sagte der frühere Justizminister und SPD-Landeschef dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntag). "Es geht darum, eine stabile Mehrheit im Parlament für eine eigene Regierung zu organisieren, wenn es rechnerisch möglich ist."

Landtagswahl in NRW SPD will auch bei Platz 2 Koalition schmieden

