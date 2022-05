LUXEMBURG - Der mit schweren Vorwürfen konfrontierte Immobilienkonzern Adler Group hat am Samstag trotz des Versagungsvermerks des Abschlussprüfers KPMG Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Damit sollen die Berichtspflichten gemäß den Bedingungen ihrer ausstehenden Anleihen erfüllt werden, wie die Gesellschaft bereits in der Nacht zum Samstag mitgeteilt hatte. Dabei legte der operative Gewinn zu, unter dem Strich stand wegen Abschreibungen aber ein Verlust von knapp 1,2 Milliarden Euro, nach plus 191 Millionen Euro vor einem Jahr.

OMAHA - Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway von US-Staranleger Warren Buffett hat den operativen Gewinn zum Jahresstart wegen größere Belastungen in Teilen des Versicherungsgeschäfts nur konstant gehalten. Gestiegene Schadensforderungen beim Erstversicherer Geico belasteten die Resultate in dem Bereich, wie Berkshire Hathaway am Samstag in Omaha mitteilte. Der Betriebsgewinn blieb im ersten Quartal mit gut 7 Milliarden US-Dollar (6,7 Mrd Euro) auf dem Niveau des Vorjahres. Im Rückversicherungsgeschäft, bei der Güterbahngesellschaft BNSF sowie bei Fabrikationsunternehmen und im Einzelhandel lief es hingegen besser als vor einem Jahr.

ProSiebenSat.1-Chef ablehnend gegenüber Annäherung mit RTL

UNTERFÖHRING - ProSiebenSat.1 -Chef Rainer Beaujean steht Annäherungsideen des Konkurrenten RTL Deutschland ablehnend gegenüber. "Diesem Land tut es gut, wenn es zwei private Fernsehunternehmen gibt, die auch im Sinne der Meinungsvielfalt im Wettbewerb miteinander stehen", sagte Beaujean der "Süddeutschen Zeitung" (SZ). Er verwies auch auf das Kartellrecht und einen großen Marktanteil von mehr als 70 Prozent, den man gemeinsam hätte.

Evonik will C4-Verbund mit Schwerpunkt in Marl veräußern

ESSEN - Der Chemiekonzern Evonik will mit dem Verkauf seines C4-Verbundes den Umbau vorantreiben. Zunächst stehe die rechtliche Verselbstständigung des Geschäfts an, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag auf Anfrage. Der Prozess werde einige Monate dauern, dann solle nach Möglichkeit ein Partner für den Bereich rund um petrochemische Zusätze für Kautschuk, Kunststoffe und Spezialchemikalien gefunden werden. Perspektivisch sei dann der Verkauf geplant. Das Segment steht mit 1,8 Milliarden Euro für rund zwölf Prozent des Konzernumsatzes. Die meisten der gut 500 Angestellten arbeiten im nordrhein-westfälischen Marl. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.