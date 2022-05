Mittelstand Pandemie-Risiken spielen nur noch untergeordnete Rolle

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Folgen für die deutsche Wirtschaft überlagern bei Entscheidern im Mittelstand die Sorge vor dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie deutlich. Das ist das Ergebnis einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Handelsplattform Visable unter 508 Personen mit Entscheidungsbefugnis in kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben) berichten.



Nur noch 11 Prozent der Führungskräfte sehen in der Coronakrise die derzeit größte Gefahr für das eigene Geschäftsmodell - damit liegen die aus der Pandemie resultierenden Risiken hinter der der Wirtschaftskrise (25 Prozent), des Krieges (24 Prozent) sowie von Cyberattacken und Hackerangriffen. Mehr als zwei Drittel der Befragten rechnen laut der Umfrage damit, dass es in den kommenden drei Jahren häufiger zu großen Krisen kommen wird. Dabei haben laut der Umfrage der Krieg und die Pandemie bereits deutliche Spuren hinterlassen.