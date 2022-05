Nach dem Blow-Off des Euro gegenüber dem polnischen Zloty aus Anfang März und einem Kursniveau von 5,0020 PLN hat sich das Paar wieder in seine geordneten Bahnen innerhalb eines längerfristigen Aufwärtstrends begeben und Duftmarken um 4,6090 PLN gesetzt. Im abgelaufenen Monat startete knapp unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts schließlich eine Bodenbildungsphase, die zunehmend einen Turnaround gleich kommt und weitere Gewinne bereithalten dürfte. Dieses Szenario könnte für ein kurzfristiges Long-Investment in Erwägung gezogen werden, so viel sei aber gesagt, es handelt sich bislang lediglich um eine Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste.

4,7751 PLN im Fokus

Kann der 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 4,6564 PLN erfolgreich Käufer in den Markt locken, würde sich auf Sicht der nächsten Tage eine erneute Kaufwelle zunächst in den Bereich um 4,7500 und darüber an 4,7751 PLN abzeichnen. Aber erst oberhalb der zuletzt genannte Triggermarke dürfte der Bodenbildungsprozess endgültig abgeschlossen werden und könnte zu einem Ausbruch aus dem laufenden Aufwärtstrend beitragen. Bis dahin ist die Aufwärtsbewegung jedoch als gewöhnliche Konsolidierung zu interpretieren. In bärisches Fahrwasser dürfte das Paar EUR/PLN unterhalb von 4,6090 PLN geraten, Abschläge auf 4,5110 PLN und somit die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung kämen dann auf Anleger zu.