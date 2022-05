LTI erhält "Premier Partner Status" im AWS Partner Network

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen erhält außerdem die "AWS

Energy Competency" und die "AWS IoT Competency"



Larsen & Toubro Infotech (https://www.lntinfotech.com/investors/) (BSE: 540005)

(NSE: LTI), ein international tätiges Unternehmen für Technologieberatung und

digitale Lösungen, hat den Premier Partner Status im AWS Partner Network (APN)

erhalten. Dabei handelt es sich um eine weltweite Community von Partnern von

Amazon Web Services (AWS), die Programme, Fachwissen und Ressourcen nutzt, um

Kundenangebote zu erstellen, zu vermarkten und zu verkaufen. LTI erhielt diese

Anerkennung für seine Expertise bei der Unterstützung von Unternehmen zum

Erreichen ihrer Cloud-Technologieziele in komplexen Kundenlandschaften.



Als Premier Consulting Partner hat LTI unter Beweis gestellt, dass es in der

Lage ist, Unternehmen dabei zu unterstützen, das volle Potenzial von AWS

auszuschöpfen und ihre Reise in die Cloud zu beschleunigen. Der Premier

Consulting Partner-Status zeichnet LTI als AWS-Partner aus, der über fundiertes

Fachwissen und Erfolg bei der Unterstützung von Kunden beim Design, der

Architektur, dem Aufbau, der Migration und der Verwaltung ihrer Workloads auf

AWS verfügt.