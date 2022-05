Innovationstempo in Gefahr: CUSTOMCELLS warnt vor Folgen des Fachkräftemangels (FOTO)

Itzehoe (ots) - Der europaweite Fachkräftemangel im Bereich der Batteriezelltechnologie droht das hohe Innovationstempo der Branche auszubremsen. Davor warnt CUSTOMCELLS, eines der führenden Unternehmen in der Entwicklung und Serienfertigung modernster Lithium-Ionen-Batteriezellen, zum diesjährigen Tag der Arbeit. Das Unternehmen spricht sich daher für eine gemeinsame europäische Anstrengung für nachhaltige Qualifikation am Arbeitsmarkt aus. Nach Schätzungen der Bundesregierung (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pres semitteilungen/2021/07/20210722-40-millionen-euro-fuer-fachkraeftesicherung-in-d er-batterieindustrie.html) entstehen allein in Deutschland in den kommenden Jahren mehr als 10.000 Arbeitsplätze in der Batterieproduktion, -verwendung sowie im -recycling. Mit der Ankündigung neuer und künftiger Projekte - vor allem im Bereich der Elektromobilität auf der Straße oder in der Luft - könnte diese Zahl nochmals deutlich steigen.



CUSTOMCELLS arbeitet bereits heute erfolgreich mit Bildungseinrichtungen und Hochschulen zusammen, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Was es jedoch für die Zukunft braucht, ist die Entwicklung anerkannter sowie standardisierter Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote. "Branchenübergreifend braucht es einen Dialog über die notwendigen Fähigkeiten, Bedarfe und gemeinsamen Standards. Vor allem die fortschreitende Digitalisierung, Nachhaltigkeit und der Einzug von Technologien wie künstliche Intelligenz in die Produktion erfordern einen echten Reskilling-Ansatz. Wir sind gerne bereit, gemeinsam mit unseren Partnern, hier eine Führungsrolle zu übernehmen und nachhaltig in die Bildung unserer Mitarbeitenden zu investieren", sagt Leopold König, CEO und Co-Gründer von CUSTOMCELLS, das Standorte in Itzehoe und Tübingen unterhält. "Lasst uns die Berufsbilder der Zukunft entwickeln!"