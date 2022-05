Für das abgelaufene Geschäftsjahr erhalten die Anteilseigner von Mercedes in Summe 5,35 Milliarden Euro. Kein anderer Konzern unter den 40 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland zahlt seinen Aktionären so viel Geld aus. Die Basis bildet eine starke Bilanz. Der Umsatz von Mercedes legte im vergangenen Jahr trotz Halbleitermangel und Pandemie um neun Prozent auf 168 Milliarden Euro zu. Der Betriebsgewinn (Ebit) der Stuttgarter hat sich auf 29,1 Milliarden Euro mehr als vervierfacht. Unter dem Strich verdiente Mercedes stolze 23,4 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 484 Prozent. Infolge der Abspaltung und Entkonsolidierung von Daimler Truck zum 9. Dezember 2021 verbuchten die Schwaben einen einmaligen Gewinn von 9,2 Milliarden Euro. Ohne die Kennwerte von Daimler Truck, die Mercedes nur noch in der Überleitung ausweist, hat der Autobauer zuletzt 134 Milliarden Euro erlöst. Der Nettogewinn stieg um 174 Prozent auf elf Milliarden Euro.

Die aktuelle Veröffentlichung der Quartalszahlen kam gut bei den Aktionären an, nachdem sie danach das Papier um knapp 7 Prozent nach oben hievten. Generell hat sich der Aktienkurs seit dem Tief aufgrund des russischen Einmarsches in die Ukraine wieder erholen können. Das partielle Tief wurde am 7. März bei 54,67 Euro markiert, wobei die Aktie am vergangenen Freitag mit 67,10 Euro aus dem Handel ging. Dies entspricht einem Plus von 23 Prozent. Wie so manche Aktie reagiert auch Mercedes äußerst sensibel auf negative Nachrichten vom Ukrainekrieg. Mittelfristig sollte aber die verstärkte Rotation zu den Substanzwerten der Mercedes-Aktie weitere Luft verschaffen. Mit einem erwarteten KGV 2022 von aktuell 6,13 stellt Mercedes den Prototypen eines Substanzwertes dar. Der Minicrash am vergangenen Freitag an den US-Börsen sollte sich aber auch heute auf die Aktien im Dax negativ auswirken. Dennoch kämpft das Papier mit dem Kernwiderstand in Höhe von 67,00 Euro. Kann dieser überwunden werden, wäre der Weg bis zum Widerstand bei 75,89 Euro frei.