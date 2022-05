Ferner weitet China die Lockdowns aufgrund minimal steigender Co­ro­na-Zahlen aus. Dies ver­wun­dert zu­nächst wegen der Ver­hält­nis­mä­ßig­keit, res­pek­tive lässt Zweifel an der Validität der Informationen entstehen. Zudem ver­wun­dert die­se extrem restriktive Haltung in einem Wahljahr – in dem Präsident Xi zu einer dritten Amtszeit wie­der­ge­wählt werden möchte.

Der Krieg in der Ukraine zieht sich hin – dies ist verbunden mit hohen En­er­gie­preisen, die die Inflation ent­sprechend hoch­halten. Die No­ten­banken nutzen diesen ex­ternen Effekt, um – zumindest in den USA – die Märkte auf zügigere Zins­erhöhungen vorzubereiten.

Entsprechend belastet waren die Rah­men­be­dingungen für Aktien, Edel­me­tal­le und Anleihen. Wir ha­ben in den letzten Wochen den­noch die Aktienquote aus der Liquidität der Goldverkäufe weiter erhöht und die Absicherung mittels Long-posi­tionen in Volatilität eben­falls wieder­auf­gebaut. Un­sere Po­si­tionen in Wasser (5%) sowie Wasserstoff (2,5%) haben wir un­ver­ändert belassen. Der US-$ notierte deutlich stärker bis auf unter 1,07 US-$/€.

Outlook

Wir erwarten weiterhin ein baldiges Ende des Krieges, mit dem dann auch fallende Energiepreise und rückläufige In­fla­tions­er­wartungen ver­bunden sein werden. Die Zen­tral­banken werden dann ihre Zins­poli­tik moderater aus­richten müs­sen, um die Kon­junktur zu unter­stützen. Er­war­teten wir noch vor Kriegs­ausbruch Ziel­rendite von 2,00% in den USA und 0,75% in Europa, gehen wir nun von 0,75% in den USA und 0,25% in Europa aus. Wir erwarten nicht, dass die FED ihre jüngste Aussage von sechs weiteren Zins­er­höhungen in 2022 durchhalten wird. Rückläufige Zins­er­wartungen werden die Ak­tien­märkte unterstützen. Wir gehen – un­ver­ändert – von deut­lich höheren Kursen zum Jahres­ende 2022 als im 4Q2021 aus.

Allerdings haben wir betreffend der grund­sätz­lichen Ak­tien­stra­te­gie auch weiterhin ein kritisches Auge auf die Großstädte Chinas, wo ein weit­reich­ender Corona-Lockdown nach dem näch­sten ver­hängt wird. Wir be­fürch­ten zu­nehmend eine Ab­kühlung der chine­si­schen Kon­junk­tur hier­durch – an­derer­seits hat die chinesische Zen­tral­bank bereits um­fas­sende Unter­stütz­ungen an­ge­kündigt. Viel­mehr fokus­sieren wir be­treffend China deren Be­stre­bungen in Richtung Taiwan. Aller­dings dürfte die kon­soli­dierte Ab­kehr der west­lichen Sta­aten von Russ­land eine nicht zu ver­ken­nende in­direkte Warnung an China sein.



Gold hat nach Formieren des all-time Doppeltops bei 2.060 $/Unze eine Kor­rektur­phase gestartet. Wir können uns einen Wiedereinstieg zu späterer Zeit gut vorstellen. Unser erstes – vorsichtiges – Kor­rek­tur­ziel ist 1.800 /Unze.

Wasser-Aktien werden durch die na­tür­liche Knapp­heit dieses Roh­stoffes als auch durch die Zu­ge­hörig­keit zum ESG-An­lage­be­reich weiter profi­tieren. Was­ser­stoff steht unseres Erachtens in den Start­löchern, wenn die tech­nischen Nach­teile von Elektro-PKWs und ins­besondere Elektro-LKWs offen­kundiger werden – wir halten diese kleinere Position ent­spre­chend mit einem kleinen An­teil pers­pek­tivisch.



Der US-$ dürfte bei steigender Ri­si­ko­bereit­schaft wieder etwas zu­rück­kom­men – wobei wir hier maximal die 1,10-1,11 US-$/€ er­war­ten. Mittel­fristig dürfte der Weg weiter in Richtung Parität zum Euro gehen.





