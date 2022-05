Gold unter 1.900 $/oz

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Großbritannien gibt nach dem Stopp von Nord Stream 2 und der Umsetzung des 2 % Ziels bei der Aufrüstung Deutschlands weitere Kriegsziele in der Ukraine bekannt: „Wir werden schneller handeln und weiter gehen, um Russland aus der gesamten Ukraine zu verdrängen“ (Quelle: n-tv.de vom 28.04.22).London: Keine Bedenken bei Einsatz britischer Waffen auf russischem Boden“ (Quelle: n-tv.de vom 26.04.22).Kommentar: Um sich den Zugriff auf russische Öl- und Gasreserven zu sichern, muss der Krieg nach der Eroberung der Krim sowie der Gebiete um Donezk und Luhansk auf russisches Gebiet ausgeweitet werden.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 57.644 Euro/kg, Vortag 58.181 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 22,66 $/oz, Vortag 23,33 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 930 $/oz, Vortag 924 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 2.179 $/oz, Vortag 2.170 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 106,27 $/barrel, Vortag 108,68 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,0 % oder 1,5 auf 142,6 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Kinross 1,1 % nach. Agnico zieht gegen den Trend um 4,6 % an. Bei den kleineren Werten fallen Eldorado 7,8 %, Northern Dynasty 4,4 % und Novagold 3,8 %. Belo Sun ziehen 16,0 % und Vista 6,7 % an. Bei den Silberwerten fallen Great Panther 10,5 % und Alexco 8,8 %. Sierra verbessern sich 7,5 % und Impact 3,8 %.