Die negative Entwicklung des MMD-lndex Stiftung wurde im März von zwei Drittel aller darin abgebildeter defensiven Stiftungsfonds mitgetragen. Die Performancewerte verteilten sich zwischen -2,08% und 0,93%. In 2022 lagen die Performancewerte zwischen -8,50% und -0,09%.

An den Aktienmärkten gab es im März ein gemischtes Bild bei stark schwankenden Kursen. In der Summe entwickelten sich die weltweiten Aktienmärkte aber positiv. Ausnahmen bildeten Teile der europäischen Aktien­ und der Schwellenländermärkte. Maßgeblich verantwortlich für die Entwicklung war der Krieg in der Ukraine. Dabei belasteten die steigenden Rohstoffpreise und die verminderten Wachstumsaussichten durch die Sanktionen die Märkte. Positiv wurde hingegen der starke Widerstand der ukrainischen Truppen bewertet, der Hoffnungen auf einen Waffenstillstand und eine Verhandlungslösung weckte. Profitieren konnten auch US-amerikanische und kanadische Anbieter von Agrarprodukten sowie Energie und Rüstungsgütern durch eine ansteigende Nachfrage, die den Wegfall russischer und ukrainischer Angebote teilweise auffing.



