Hat der Crash beim Nasdaq nun begonnen? Auffallend ist, dass nun auch die "Generäle" angeschossen werden, also die großen Tech-Schwergewichte wie Amazon (am Freitag -14%!). Es waren aber diese großen Tech-Schwergewichte, die sich lange gut hielten und damit kaschierten, dass im Nasdaq unter der Oberfläche viele Aktien bereits einen Crash erlebt hatten (Cathie Wood kann mit ihrem ARK Innovation davon ein Lied singen!). Kurzfristig sind die Indizes an der Wall Street überverkauft, daher ist eine technische Erholung in dieser Woche wahrscheinlich - aber noch wahrscheinlucher ist, dass Nasdaq und Co noch nicht ihren Boden gefunden haben und noch einmal neue Tiefs machen werden..

Hinweise aus Video:

1. Tesla wird sich halbieren – Bewertungen von Tech viel zu hoch!

2. Marcel Fratzscher: Zeitgeist-Symptom Ideologie, Intoleranz und Inkompetenz

